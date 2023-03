Migranti: Salvini, impegnati per fermare trafficanti esseri umani ed evitare tragedie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Condivido le parole del Santo Padre. Fermare i trafficanti di esseri umani, evitare tragedie, salvare vite: ogni giorno siamo impegnati, come Lega e governo, per raggiungere questi traguardi sacrosanti". Lo ribadisce sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito a quanto detto oggi dal Pontefice sulla tragedia dell'immigrazione di Cutro della scorsa settimana. (Rin)