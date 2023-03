Migranti: Provenzano (Pd), chieste dimissioni Piantedosi per sue parole indegne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia non somiglia alle parole di Piantedosi né ai silenzi della Meloni. Le dimissioni di Piantedosi le abbiamo chieste non perché c'è un'inchiesta della magistratura, che farà il suo corso, ma per le sue parole indegne". Lo ha sottolineato, in merito alla tragedia dell'immigrazione di Cutro, il deputato del Partito democratico, Peppe Provenzano, ospite di "Mezz’ora in più", su Rai3. "Abbiamo sentito autorevoli voci dire che quelle persone potevano essere salvate. Vogliamo sapere alcune cose e abbiamo rivolto al governo alcune domande sulle quali aspettiamo una risposta in Parlamento. Meloni dice cose deboli a difesa dell'operato del governo", ha aggiunto il parlamentare. (Rin)