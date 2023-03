Sport: assessore Roma, una grande giornata di partecipazione alla mezza maratona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la 48esima edizione di Telepass Roma Ostia Half Marathon. Sul podio i keniani Isaac Kipkemboi e Dorcas Tuitoek. "È stata una grande giornata di sport e di partecipazione", ha dichiarato l'assessore capitolino a Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato. "Un grande evento - ha spiegato - che genera ricadute positive su turismo, economia e occupazione. Tutto questo è la Roma-Ostia: un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati e i numeri record di questa edizione lo dimostrano: insieme ai top runner più forti al mondo, più di 9.300 partecipanti di cui oltre 2000 stranieri. È il risultato della grande professionalità degli oltre 650 addetti tra organizzatori e volontari, dello storico percorso sempre suggestivo e della capacità di accoglienza della nostra città. Con la mezza maratona di oggi, il giro d'Italia di ciclismo il prossimo 28 maggio e i mondiali di skate a ottobre abbiamo riportato a Ostia e sul mare di Roma i grandi eventi sportivi internazionali, che per gli atleti valgono un viaggio e diventano anche occasione per visitare Roma e la sua grande bellezza insieme ad accompagnatori e familiari. Un'opportunità che genera ricadute economiche positive sull'immagine turistica della città, sull'economia, sull'indotto e sull'occupazione". (Com)