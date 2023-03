Onu: Pichetto, bene accordo sugli oceani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo raggiunto alle Nazioni Unite per la protezione dell’alto mare è motivo di soddisfazione per l’Italia. Gli oceani sono lontani da noi, ma dal loro stato di salute dipende la vita del Mediterraneo e delle specie che lo popolano. Lo afferma in una nota il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. “Gli obiettivi europei di salvaguardia della biodiversità affermati alla Cop15 di Montreal - aggiunge Pichetto - sarebbero irraggiungibili senza la consapevolezza comune che gli oceani sono parte ineludibile di questa partita, in cui salvaguardia ambientale, questioni climatiche e sviluppo economico sono unite in un comune destino. Anche l’Italia - ha ricordato inoltre il ministro - ha condiviso la necessità di avere a livello globale nuovi e più ambiziosi obiettivi di tutela, col 30 per cento delle acque dei mari ed oceani sottoposti a misure di salvaguardia, di cui almeno un 10 per cento maggiormente stringenti. Infine - ha concluso Pichetto - attraverso il progetto Mer, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha deciso di investire sulla salvaguardia della biodiversità marina con quattrocento milioni di fondi del Pnnr. (Com)