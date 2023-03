Torino: Balboni (Fd'I), anarchici sfasciano città e la mettono a ferro e fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre la sinistra di Landini, Schlein, Conte e Fratoianni manifesta a Firenze contro il pericolo fascista, inesistente ma strumentale a mettersi di nuovo tutti insieme, anche se soltanto contro un nemico immaginario, a Torino gli anarchici sfasciano la città e la mettono a ferro e fuoco in nome dell'antifascismo". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni presidente della commissione Affari costituzionali. (Com)