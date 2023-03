Germania-Usa: Scholz, Biden è uno dei presidenti più capaci, ben informato su relazioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è uno dei presidenti più capaci e sa “come funzionano le cose nel mondo”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un’intervista all’emittente “Cnn”. Biden è “ben informato sulle relazioni internazionali” e la sua competenza è importante “in tempi che stanno diventando più pericolosi”, ha avvertito il capo del governo di Berlino. Non solo, ma Biden guarda al rapporto transatlantico in modo positivo e questo è “importante per l’Europa ma anche per la pace nel mondo e per la Nato”, ha proseguito Scholz. (Was)