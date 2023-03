Torino: Lega, tutte forze politiche prendano distanze da quanto accaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fatti di Torino, "con la città messa a ferro e fuoco dagli anarchici, non possono restare impuniti. Una vera e propria guerriglia urbana che nulla ha a che vedere con la civile manifestazione delle proprie idee. Non possono essere i commercianti e i cittadini torinesi a pagarne il prezzo. Ci aspettiamo che tutte le forze politiche, in maniera totalmente bipartisan, ne prendano le distanze e condannino con forza quanto accaduto. Ancora piena solidarietà e un ringraziamento alle nostre Forze dell’ordine". Lo dichiarano, in una nota, i deputati torinesi della Lega Elena Maccanti, segretario provinciale del partito, e Alessandro Benvenuto. (Com)