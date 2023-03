Migranti: Ronzulli (FI), rafforzare vie legali immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per risolvere il problema dell’immigrazione, è necessario lavorare con i Paesi di origine, transito e partenza, smantellare la rete dei trafficanti, rafforzare Frontex, e chiedere i ricollocamenti e i rimpatri per i migranti che non hanno diritto a restare". Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, intervenendo ad "Agenda", su Skytg24. "Bisogna chiedere più fondi all’Unione Europea per sostenere gli Stati membri anche nell’accoglienza: dobbiamo accogliere i migranti, come è giusto che sia, in modo umano, e per questo servono risorse in più. Dobbiamo rafforzare le vie dell’immigrazione regolare, perché l’Italia è in grafo di offrire opportunità per lavorare. Ma prima servono una formazione e un’integrazione culturale - ha aggiunto la parlamentare -. Non siamo contrari all’immigrazione regolare, siamo contrari a quella clandestina. Teniamo molto al nostro Paese e vogliamo sapere chi entra, cosa fa e dove starà". (Rin)