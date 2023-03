© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le istituzioni. Come governo le facciamo nostre, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per combattere i trafficanti di esseri umani e fermare le morti in mare". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito a quanto detto oggi dal Pontefice sulla tragedia dell'immigrazione di Cutro. (Rin)