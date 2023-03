Scuola: Floridia (M5s), complimenti a preside Milano, inaccettabile Valditara su preside Firenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli episodi di violenza vanno sempre condannati! L'immagine della premier Meloni e del ministro Valditara a testa in giù sono terribili e le condanniamo senza se e senza ma. Complimenti al preside del liceo 'Carducci' prontamente attento a rivolgersi alla sua comunità scolastica, come fatto dalla preside Savino di Firenze in occasione del pestaggio avvenuto di fronte alla scuola da un gruppo di squadristi. La scuola educa anche con la riflessione. La scuola educa anche con la memoria storica. Non è accettabile, però, che il ministro Valditara, che correttamente ha elogiato il preside di Milano, abbia invece biasimato e paventato sanzioni alla preside di Firenze. Perché due pesi e due misure? C'è una parte di storia che piace e una no? Una violenza che si condanna e una no? E il silenzio della Meloni? Lei farà come sempre. Anche oggi si esprimerà domani". Lo afferma su Facebook Barbara Floridia, capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato. (Rin)