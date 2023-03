Milano: Di Mario (Preside Carducci), ieri gesto brutale e violento, non accettiamo logica da curva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo il liceo Classico più popoloso di Milano e della Città metropolitana - ricorda il preside - siamo il liceo di Piazzale Loreto, un luogo dove si sono consumate atrocità bestiali, uccisioni, sangue su sangue, vilipendio. Il Carducci c’era già, dal 1932, il cosiddetto 'liceo moderno'. Si dovrebbe essere moderni e saper guardare al futuro, anche di questa stessa piazza, riprogettarla, perché non vi si respira, si muore sotto un camion andando in bicicletta. Questi sono gli argomenti. Sono argomenti le azioni per rendere sempre migliore la scuola pubblica, per i suoi studenti, in un contesto globale, che sappia anche tener conto che in altre parti del mondo bambine e ragazze vengono avvelenate col gas quando vanno a scuola. Questi sono argomenti" . "Negli ultimi tempi via Beroldo è diventata una specie di teatrino di pochi anonimi che nottetempo la imbrattano di slogan. La strada sta per essere chiusa al traffico per diventare “strada scolastica” e c’è in progetto di arredarla e anche dipingerla, assieme agli studenti. Vogliamo e dobbiamo difendere questo fare, questo agire da cittadini, questo nostro spazio comune. È un'occasione da non perdere", cocnlude il preside. (Rem)