Spagna: per i popolari nessun governo ha mai danneggiato così tanto reputazione imprenditori

- Mai un governo ha danneggiato così tanto la reputazione degli imprenditori spagnoli ed è una pessima notizia per il Paese che Ferrovial, una delle sue grandi aziende, abbia ammesso la possibilità di spostare la sede fiscale nei Paesi Bassi. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "VoxPopuli" il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ammettendo il suo "dispiacere" personale e istituzionale per la decisione di Ferrovial. Tuttavia, il capo dell'opposizione ha criticato la "disinformazione" del governo di Pedro Sanchez su questo tema e la politica fiscale subita dalle imprese "con 26 aumenti di tasse e il mancato rispetto, per quattro anni, di ogni regola fiscale". Secondo Feijoo, la decisione di Ferrovial è una delle notizie economiche "più dolorose" che la Spagna abbia vissuto negli ultimi decenni e ha sottolineato che l'esecutivo "sembra spingere le persone a non rimanere qui". Per questo motivo, il presidente popolare ha detto agli imprenditori spagnoli che la politica "cambierà", sottolineando che il Pp non ha intenzione di "puntare il dito contro gli imprenditori". "Naturalmente raccoglieremo le tasse per ridistribuire la ricchezza, ma ci sarà sicurezza fiscale e certezza del diritto indiscutibile. E se un'azienda ha dubbi, difficoltà o tensioni sulla permanenza in Spagna, chiedo che la prima persona che chiami sia il presidente del governo per parlargliene", ha evidenziato Feijoo. (Spm)