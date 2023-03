Lavoro: Prodi, su alcuni principi c'è bisogno di radicalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su alcuni temi bisogna essere radicali, soprattutto nei principi, facendo in modo che il senso comune prevalga sul buon senso. Lo ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "Andare verso le periferie non vuol dire camminare verso di esse. La periferia non è un fatto fisico, periferia vuol dire giustizia sociale. Per questo su questi temi un po' di radicalismo ci vuole. Sentiamo tutti l'ingiustizia, poi però appena questa esce come programma insorgono le categorie e l'interesse particolare e ci si ritira. Bisogna che il senso comune di nuovo prevalga. Serve un lavoro di convinzione profondo", ha aggiunto. (Rin)