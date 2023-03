Ungheria: presidente Parlamento, delegazioni di deputati in Finlandia e Svezia il 7 e 8 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delegazioni di deputati ungheresi visiteranno la Finlandia e la Svezia il 7 e 8 marzo, nell’ottica dell’approvazione della ratifica all’adesione dei due Paesi alla Nato da parte dell’Assemblea nazionale di Budapest. Lo ha confermato il presidente del Parlamento ungherese, Laszlo Kover, parlando all’emittente “HirTv”. “Abbiamo deciso tramite canali diplomatici che la nostra delegazione sarà ricevuta martedì e mercoledì dai presidenti dei Parlamenti di Finlandia e Svezia”, da una serie di commissioni, e dai ministri degli Esteri dei due Paesi nordici, ha spiegato Kover. Il Parlamento magiaro avrebbe dovuto votare sulla ratifica dell’adesione alla Nato di Stoccolma ed Helsinki la prossima settimana. Tuttavia, il voto è stato rinviato di due settimane e non avverrà prima del 20 marzo. Una settimana fa il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha spiegato che l’appoggio del governo di Budapest alla ratifica “è chiaro” ma “la posizione del gruppo parlamentare di Fidesz, che conta due terzi dei seggi in Parlamento, è meno chiara”. Per il capo della diplomazia magiara, alcuni deputati hanno ragione a chiedersi perché “un Paese si debba aspettare un favore da noi se i suoi politici hanno costantemente diffuso menzogne sull’Ungheria in passato”. “Come possono aspettarsi un processo decisionale rapido e corretto se in passato abbiamo spesso sentito dire che in Ungheria non c’è democrazia, che non assicuriamo lo Stato di diritto, che non c’è libertà dei media, che l’indipendenza della magistratura non è garantita?”, si è chiesto il ministro. (Vap)