Ucraina: Prodi, invio armi e diplomazia vanno di pari passo, guerra non può continuare all'infinito

- Sul conflitto in Ucraina bisogna fare attenzione a mettere insieme il discorso di fornire armi a Kiev con la necessità che ci voglia più diplomazia: i due discorsi devono essere assolutamente compatibili, non dobbiamo rassegnarci all'idea che la guerra continui all'infinito. Lo ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. Alla domanda se siamo vicini alla pace, tuttavia, Prodi ha risposto: "Penso di no". (Rin)