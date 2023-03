Cina: Prodi, interesse di Pechino è "comprare tempo" per riprendere cammino di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interesse di fondo della Cina è quello di "comprare tempo" per riprendere il suo cammino di sviluppo e completare il processo di cambiamento. Lo ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "La Cina commercia con gli Usa e con l'Ue quasi dieci volte di più di quanto non lo faccia con la Russia, quindi non può snobbare totalmente i rapporti economici e commerciali con l'Europa. L'interesse della Cina è comprare tempo, quindi non far scoppiare la questione ucraina né quella di Taiwan proprio perché ha bisogno di riprendere il cammino di sviluppo per completare il processo di cambiamento. Finora non ha consegnato armi alla Russia, neanche una pallottola. Se continua così vuol dire che sotto sotto ha interesse a trattare", ha aggiunto, definendo la dichiarazione di Pechino sulla guerra in Ucraina "interessante ma ambigua". (Rin)