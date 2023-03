Olocausto: presentato "Tacere non è un dovere", docufilm su deportazione carabinieri nei lager nazisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In due importanti momenti di confronto, prima alla Caserma Ten. Giacomo Acqua, in piazza del Popolo, a Roma, e poi presso il Museo Storico Nazionale dell’Arte Sanitaria, presso l’ospedale Santo Spirito, Lungotevere in Sassia, 3, lo scorso 2 marzo, è stato ufficialmente presentato il progetto, in continua espansione grazie alla collaborazione di tutte le Sezioni Anc di Italia. Tra il parterre di ospiti che ha condiviso l’importanza di “Tacere non è un dovere”, “che vuole creare una Memoria unica e collettiva”, il Gen. C. A. Dr. Antonio De Vita Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, il Gen. C. A. Dr. Libero Lo Sardo, Presidente Nazionale Associazione Nazionale Carabinieri e il curatore e ideatore del progetto, il Maresciallo Edoardo Zucca, Presidente della sezione di Monte Porzio Catone, il Gen. D. Dr. Pasquale Muggeo, Ispettore ANC Lazio, il Gen. B. Dr Vincenzo Pezzolet, Direttore Responsabile “le Fiamme Argento” e il Prof. Dott. Giuseppe Marceca, Segretario Generale Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria. L’Associazione Nazionale Arma dei Carabinieri, inoltre, sostiene al Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, il progetto "Cepen" per l'allestimento di una stanza dedicata ai bambini con gravi deficit neurologici all'interno del Centro pediatrico Neuro protezione spinale e cerebrale. A presentare "Cepen", il Prof. Associato Antonio Chiaretti, Direttore Unità di Pediatria d’Urgenza, Pronto Soccorso Pediatrico del Policlinico Agostino Gemelli. (segue) (Rer)