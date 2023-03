Olocausto: presentato "Tacere non è un dovere", docufilm su deportazione carabinieri nei lager nazisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Collegato al documentario il sito web www.tacerenonèundovere.it , realizzato dal web designer, Lorenzo Monforte. All'interno del sito è stato realizzato l’Albo d’onore, un omaggio alla memoria di tutti i colleghi morti in quei tragici anni. È il risultato di anni di lavoro, di migliaia di documenti esaminati è il frutto dell’impegno di decine di carabinieri che ci hanno aiutato in quest’opera che all’inizio sembrava impossibile. A chiudere il progetto il testo "I Carabinieri nella storia italiana. In memoria della loro deportazione nei lager nazisti” di Gelasio Giardetti. “Finalmente presentiamo il documentario, il sito web Archivio online della Memoria con all’interno l’Albo d’Onore dei Caduti dell’Arma che ancora oggi aggiorniamo. Per l’albo d’onore il maggior, ringraziamento va al nostro socio che con la sua massima abnegazione, ha dato alla ricerca dei caduti una forte spinta, Il Cap. CC Enrico Maria Biancarelli che il 13 aprile 2021 ci ha lasciati a causa del Covid19”, ha detto il Maresciallo Zucca. Infine “un ringraziamento particolare alla Regione Lazio, alla Banca d’Italia e alla Presidenza Nazionale che hanno finanziato questo progetto. L’idea di Tacere non è un dovere nasce del 2015 e trova una sua prima concretizzazione l’11 aprile 2016 quando in un incontro pubblico a Villa Mondragone Monte Porzio Catone manifestiamo. l’intenzione di realizzare un documentario sulla deportazione dei carabinieri nei lager nazisti". (Rer)