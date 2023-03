Grecia: scontri tra manifestanti e polizia in Piazza della Costituzione ad Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 12 mila persone si sono riunite in Piazza della Costituzione, davanti al Parlamento greco ad Atene, per protestare dopo l’incidente ferroviario di Tempe, vicino a Larissa, in cui hanno perso la vita 57 persone. Lo ha riferito il quotidiano “I Kathimerini”. Le persone, scese in piazza a partire dalle 11 (ora locale), hanno risposto all’appello degli studenti, dei ferrovieri e dei dipendenti pubblici mentre è in corso uno sciopero dei treni e della metropolitana. Sebbene la manifestazione fosse iniziata pacificamente, ci sono state tensioni con le forze dell’ordine. Alcuni dei presenti hanno scagliato molotov costringendo la polizia a intervenire. (Gra)