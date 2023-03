Veneto: Gasparri (FI), eroi in divisa sono per la sinistra bersagli da colpire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre la sinistra mostra le immagini della Meloni e di Valditara a testa in giù, mostra nelle sue manifestazioni striscioni per abolire il 41 bis, quindi a sostegno delle richieste della mafia, mentre tornano episodi come 'uccidere un fascista non è reato', sempre negli appuntamenti della sinistra, in Italia emergono delle figure eroiche. Mi riferisco all'agente di Polizia, Domenico Zorzino, che a Padova è morto per tentare di salvare la vita a un cittadino precipitato in un corso d'acqua. E penso ai carabinieri che si sono gettati nelle acque a Cutro per salvare le vittime dei trafficanti di persone. E nelle trasmissioni tanto gradite alla sinistra, una sedicente professoressa ha parlato di 'questurini'". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. "Sono i 'questurini' e i carabinieri che salvano l'Italia, insieme alla Guardia di finanza e alla Guardia costiera - continua il parlamentare -. Sono le sinistre, cariche di astio e di odio, che alimentano contrapposizioni sociali dannose per la nazione. Il governo vada avanti in ossequio ai principi di legge e di ordine. Senza cedere ai ricatti degli anarchici e indicando, alla pubblica opinione, gli esempi eroici di questi appartenenti alle Forze dell'ordine che, invece, per la sinistra sono dei 'questurini' e dei bersagli da colpire. La sinistra perde proprio perché dimostra questa bassa qualità morale".(Com)