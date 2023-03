Regno Unito: biglietti ferroviari in Inghilterra e Galles aumentano del 5,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I biglietti del trasporto ferroviario in Inghilterra e Galles aumentano del 5,9 per cento a partire da oggi. Lo ha reso noto il quotidiano “The Independent” segnalando che si tratta dell’aumento maggiore da undici anni a questa parte. L’anno scorso l’aumento dei prezzi era stato del 4,8 per cento. L’aumento riguarda nello specifico i biglietti del servizio regolamentato, su cui il governo ha un impatto, dai biglietti stagionali a quelli del trasporto intermodale. Il governo scozzese non ha ancora preso una decisione in merito, mentre nell’Irlanda del Nord i prezzi aumenteranno persino del 7 per cento a partire da domani. (Rel)