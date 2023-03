Spagna: ministra Economia, trasferimento sede legale Ferrovial non ha a che fare con azioni governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasferimento della sede legale di Ferrovial dalla Spagna ai Paesi Bassi non ha "nulla a che vedere con un'azione o un'omissione da parte dell'esecutivo nazionale poiché le imprese spagnole stanno andando molto bene con questo governo". Lo ha detto la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, in un'intervista al quotidiano "La Vanguardia", spiegando che le informazioni in possesso del governo e le analisi tecniche sollevano "molti dubbi" sulle argomentazioni addotte dall'azienda di infrastrutture per giustificare questa decisione, che ha definito "erronea". Calvino ha evidenziato che se un'azienda emblematica, che è diventata una grande multinazionale grazie all'appoggio di tutti i governi che si sono succeduti in Spagna, "adduce argomenti che non reggono" per spostare la propria sede fuori dai confini nazionali "dimostra uno scarso impegno verso il proprio Paese". A questo proposito, la ministra ha assicurato che la Spagna è un Paese con "un'altissima sicurezza giuridica", che attrae importanti investimenti internazionali e ha ricordato che, da quando è in carica il governo di Pedro Sanchez, Ferrovial è riuscita ad aggiudicarsi gare d'appalto per lavori pubblici per oltre un miliardo di euro. Calvino ha aggiunto che in Spagna ci sono ottimi imprenditori e che il governo ha dimostrato di essere "impegnato nei loro confronti", avendo attuato una politica economica "coerente, responsabile ed equilibrata". (Spm)