Firenze: Ronzulli (FI), pericolo fascista non esiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di Firenze "è stata una manifestazione pacifica, ma non aveva come obiettivo la difesa della scuola, anche perché non credo che la scuola sia in pericolo. Io ho visto una piazza organizzata in nome dell’antifascismo a causa di un episodio. Tutto molto bello, peccato che non ci sia un pericolo fascista". Lo ha affermato Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, intervenendo ad "Agenda", su Skytg24. "Allora, quando gli studenti dei collettivi aggrediscono quelli di destra si dovrebbe parlare anche di un pericolo comunista - ha aggiunto la parlamentare -. Gridare in campagna elettorale che in caso di vittoria del centrodestra ci sarebbe stato un pericolo per la democrazia, non ha portato molto bene alle opposizioni, né al Partito democratico né al Movimento cinque stelle. Eviterei di dividerci su un tema, come quello della scuola, che dovrebbe interessare tutti gli studenti, non solo una parte. Dobbiamo evitare che, anche a livello studentesco, si possa creare quella frattura destra-sinistra che certo non aiuta la crescita e lo sviluppo della formazione scolastica". (Rin)