Iran: rapporto, Teheran è in grado di fabbricare 7 bombe nucleari in tre mesi

- L'Iran potrebbe avere abbastanza materiale fissile per produrre una bomba nucleare in soli 12 giorni e altre quattro bombe nel giro di un mese. E’ quanto si legge in un rapporto dell’Istituto per la scienza e la sicurezza internazionale, think tank basato a Washington DC, basato sulle informazioni fornite dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). La relazione evidenzia che l'Iran sarebbe più vicino che mai a fabbricare l’arma atomica. Negli ultimi mesi, in effetti, Teheran ha arricchito l'uranio appena al di sotto ai livelli necessari per scopi militari, sollevando timori che la Repubblica islamica possa eseguire test nucleari in qualsiasi momento. Nel suo ultimo rapporto, l’Aiea ha riferito che l'Iran ha arricchito le particelle di uranio fino all’83,7 per cento di purezza (molto vicino al livello di purezza del 90 per cento utile per realizzare una bomba atomica) nel suo impianto di Fordow, situato nella provincia di Qom, a sud di Teheran. Si tratta dei livelli più alti mai scoperti nei siti di arricchimento iraniani, 18 superiore volte al tetto consentito dall’accordo sul nucleare firmato a Vienna nel 2015. (segue) (Res)