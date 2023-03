Iran: rapporto, Teheran è in grado di fabbricare 7 bombe nucleari in tre mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’Aiea, l’Iran ha fatto sapere che fluttuazioni involontarie nei livelli di arricchimento potrebbero essersi verificate durante il periodo di transizione al momento dell’entrata in servizio delle cascate di centrifughe per l’arricchire l’uranio al 60 per cento iniziato nel novembre 2022 o durante la sostituzione di un cilindro di alimentazione. Secondo l’Istituto per la scienza e la sicurezza internazionale, non è escluso che Teheran stia già conducendo dei test nucleari clandestini. Un’altra preoccupazione è relativa all’eventuale realizzazione di ulteriori siti di produzione di centrifughe, le attrezzature utilizzate per arricchire l'uranio. "L'Iran è pienamente in grado di spostare le apparecchiature di produzione in nuove località segrete, complicando ulteriormente eventuali futuri sforzi di verifica e contribuendo all'incertezza sul suo programma nucleare", ha affermato l'istituto. (segue) (Res)