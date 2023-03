Iran: rapporto, Teheran è in grado di fabbricare 7 bombe nucleari in tre mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, le probabilità di un attacco contro i siti nucleari dell’Iran da parte dell’Aviazione dello Stato di Israele con l’appoggio degli Stati Uniti si fa ogni giorno più alta. Tra Stati Uniti e Israele è così in corso un intenso scambio di visite: il capo degli Stati maggiori riuniti, il generale Mark Milley, si è recato in Israele, dove ha incontrato la controparte, il generale Herzl Halevi, e il ministro della Difesa, Yoav Gallant. La prossima settimana, secondo il portale “Axios”, il ministro per gli Affari strategici d’Israele, Ron Dermer, si recherà a Washington assieme al consigliere alla sicurezza nazionale, Tzachi Hanegbi, mentre il capo del Pentagono, Lloyd Austin, è atteso negli stessi giorni a Gerusalemme. Tutti incontri che saranno dominati dal tema della minaccia iraniana. In questo scenario s’inserisce la missione del direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, in corso a Teheran. (Res)