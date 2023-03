Milano: tentano furto in un negozio di cellulari, i Carabinieri di Bresso arrestano due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda serata di ieri a Bresso (MI), i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato in flagranza per tentato furto aggravato due romeni di 34 e 18 anni, entrambi senza fissa dimora in Italia e incensurati. Alle ore 23 circa di ieri sera i Carabinieri sono intervenuti in via Carolina Romani poiché era stato segnalato un tentativo di furto presso un’attività di rivendita all'ingrosso di telefoni cellulari. Sul posto i carabinieri hanno notato cinque soggetti che stavano scavalcando la recinzione della ditta e che, alla vista dei militari, si sono immediatamente dati alla fuga. Tre dei fuggitivi sono riusciti a far perdere le proprie tracce, mentre due sono stati raggiunti e bloccati mentre cercavano di salire su un'autovettura, con targa tedesca ed intestata a un soggetto residente in Germania, parcheggiata nei pressi. Nelle vicinanze è stata poi trovata una seconda auto, anch’essa con targa tedesca e intestata a un altro soggetto residente in Germania. All'interno dei veicoli sono stati trovati dodici sacchi di tela di grandi dimensioni, contenenti diversi arnesi da scasso, ricetrasmittenti e 5 ventose pneumatiche con maniglie. Le attrezzature e le auto sono state sottoposte a sequestro per gli ulteriori accertamenti anche di tipo tecnico e sono in corso indagini finalizzate ad identificare i tre fuggitivi. (Rem)