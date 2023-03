Turismo: Santanché, piano del governo punterà su mare, digitale e fiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il governo presenterà presto un piano per il turismo che si baserà su tre pilastri fondamentali: il mare, il digitale e le fiere. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanché, in un'intervista al "Sole 24 Ore". "L'Italia è il terzo brand al mondo e occorre puntare su di esso nella comunicazione internazionale, lasciando la narrazione dei singoli territori al viaggiatore italiano che vuole scoprirli", afferma la Santanché. "Il settore del turismo vale già il 13 per cento del nostro Pil, le previsioni dell'istituto Demoskopika per il 2023 vedono un record di presenze di oltre 442 milioni e una crescita del 12 per cento rispetto al 2022 ma c'è moltissimo da fare", spiega la ministra, sottolineando poi l'importanza che il piano attribuirà al settore delle fiere. "Nel settore delle fiere siamo secondi in Europa e quarti nel mondo per consistenza delle strutture espositive coperte. Il plano ha l'ambizione di usare le fiere non solo per far venire gli espositori da noi, ma per esportare il brand Italia all'estero. Ne parliamo spesso con i ministri dell'Agricoltura e del Made in Italy, Lollobrigida e Urso. Basta guerre tra fiere italiane. Lavorare insieme. Il brand è uno. Conta anche valorizzare l'indotto: a Milano si è appena chiusa la settimana della moda e ristoratori, negozianti, tassisti sanno quel che ha portato. Insisto: il turismo oggi è cultura, natura, ma anche moda, cibo. I turisti che arrivano in Italia da altri continenti oggi non comprano più solo souvenir ma tornano a casa con i nostri formaggi, il nostro olio. Tutti aspirano ad avere un pezzetto di Italia. Bisogna ricodificare le imprese che fanno capo al turismo: perché non comprendere anche i ristoranti?", aggiunge.(Rin)