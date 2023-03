Milano: dalle 21:30 di mercoledì chiusure in via Porto Corsini per lavori al cavalcavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno la notte di mercoledì 8 marzo i lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia di via Porto Corsini ai confini nord di Milano con il Comune di Sesto San Giovanni. Si tratta di un intervento di sostituzione dei giunti di dilatazione necessario per evitare le infiltrazioni d'acqua che accelerano il degrado dei calcestruzzi e per attenuare l'impatto acustico causato dai giunti stessi. I lavori verranno svolti in orario notturno per ridurre i disagi sulla viabilità, prevedendo il divieto di transito ai veicoli dalle 21:30 alle 5:30 del mattino. Nelle stesse ore, le linee bus 87 e 51 che attraversano il ponte saranno deviate verso un altro percorso. L'intervento durerà fino al 27 marzo. (Com)