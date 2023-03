Cina: rapporto del governo al parlamento, nel 2023 crescita pil al 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina conta di chiudere il 2023 con un incremento del prodotto interno lordo (pil) pari a circa il 5 per cento su anno, e un ritmo dell'inflazione attorno al 3 per cento. Lo ha detto il primo ministro Li Keqiang intervenendo, a nome del Consiglio di Stato, alla sessione di apertura dell'Assemblea nazionale del popolo (Anp). La stima di crescita è inferiore a quella del 6 per cento ipotizzata da diversi analisti alla vigilia, non lontana al 5,5 per cento fissato nel 2022, anno in cui il pil è cresciuto però solo del 3 per cento. Nel 2022, la Cina ha "stabilizzato l'economia, migliorato la qualità dello sviluppo e mantenuto la stabilità sociale", recita il rapporto che il massimo organo legislativo cinese dovrà ratificare. Per il 2023, Pechino punta a creare circa 12 milioni di posti di lavoro nei centri urbani, arrivando a un tasso di disoccupazione di circa il 5,5 per cento. Il primo ministro ha rimarcato gli sforzi compiuti dal governo per una riforma complessiva del tessuto industriale, guidato dall'innovazione, con il consolidamento delle capacità scientifiche e tecnologiche di base nei settori chiave. Al tempo stesso, per il 2023 la Cina intende confermare l'estensione delle terre dedite alla coltura del grano, ma con uno sforzo tecnologico e finanziario che dovrebbe portare la produzione a 50 milioni di tonnellate annue, partendo da un investimento sull'industria delle sementi e sulle tecnologie agrarie. Il tutto incentivando i segmenti produttivi più vicini alle realtà rurali locali. In tema ambientale, il governo ha rivendicato i risultati raggiunti sulla qualità dell'aria, con un aumento di 4 punti percentuali del livello "eccellente" registrato nell'ultimo quinquennio. Un periodo durante il quale la componente di energia pulita sul consumo totale è passata dal 20,8 ad oltre il 25 per cento. Infine, Li ha sottolineato i "successi" ottenuto in termini di "ordine" e prospettive di crescita che la legge sulla "salvaguardia della sicurezza nazionale" ha permesso di raggiungere ad Hong Kong e Macao. (Cip)