Cospito: Loperfido (Fd'I), non tutti hanno preso distanze guerriglie

- "Nell'ultima settimana abbiamo visto di tutto. Cortei contro il governo, striscioni con Meloni e Valditara a testa in giù, guerriglie urbane come quella di ieri a Torino, manifestazioni non autorizzate come quella sotto la sede di Fratelli d'Italia a Milano. A sinistra sono state rispolverate bandiere, striscioni e slogan del passato e che pensavamo fossero ormai dimenticate. Ogni partito democratico avrebbe dovuto prendere le distanze da questi rigurgiti. Non è accaduto". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Loperfido. (Com)