Migranti: Papa Francesco, siano fermati i trafficanti di esseri umani

- "I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti". Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus a Piazza San Pietro. Il Santo Padre ha espresso dolore per "la tragedia nelle acque di Cutro, prego per le vittime – ha detto - i familiari e i sopravvissuti". Il Pontefice ha poi aggiunto: "Esprimo apprezzamento alla popolazione locale e alle istituzioni per l'accoglienza e la solidarietà mostrata. Rinnovo il mio appello perché non si ripetano più queste tragedie". (Civ)