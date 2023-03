Torino: Rubano (FI), violenza inaccettabile, solidarietà a commercianti e agenti feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Torino "è stata messa a ferro e fuoco dagli anarchici. In una vera e propria guerriglia urbana, questi delinquenti hanno attaccato le Forze dell'ordine, hanno spaccato le vetrine dei negozi, distrutto automobili, hanno imbrattato i muri e i monumenti della città. Altro che manifestazione: si tratta di un episodio che nulla ha a che fare con il diritto di manifestare e con la democrazia e la politica deve essere ferma e unanime nel condannare questa violenza che è assolutamente inaccettabile in un Paese civile". Lo scrive in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia. "Auspico che i responsabili vengano puniti severamente - aggiunge il parlamentare -. Esprimo la mia massima solidarietà ai commercianti, che oggi stanno contando i danni, e agli agenti feriti. Ringrazio le forze dell'ordine, che mettendo a rischio la propria incolumità sono intervenuti per la difesa della città e dei cittadini". (Com)