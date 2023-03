Pakistan: polizia presidia residenza dell'ex premier Kahn per eseguire ordine d'arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia del Pakistan si è recata questa mattina nella città nord orientale di Lahore per arrestare l'ex primo ministro, Imran Kahn. Gli agenti, segnalano i media locali, presidiano la residenza di Kahn, con un ordine di arresto comminato per le ripetute assenze alle convocazioni del tribunale per il cosiddetto "caso Toshakhana". Convocati dal segretario Fawad Chaudhry, decine di sostenitori del Movimento per la giustizia (Pti) si sono radunati attorno alla residenza ostacolando l'ingresso della polizia. I dirigenti della forze dell'ordine, segnala il quotidiano "Dawn", assicurano che non torneranno in sede senza aver ottenuto l'obiettivo e avvertito che chi ostacolerà l'ordine sarà passibile di ulteriori misure. "Non mi sono mai inchinato a nessun uomo e a nessuna istituzione", ha detto Imran ai suoi sostenitori, mentre Chaudry, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha avvertito che "qualsiasi tentativo di arrestare Imran Khan peggiorerà ulteriormente la situazione". (segue) (Inn)