Pakistan: polizia presidia residenza dell'ex premier Kahn per eseguire ordine d'arresto (2)

- A fine febbraio, un tribunale di Islamabad ha emesso un mandato d’arresto non soggetto a cauzione nei confronti di Khan. Il mandato è stato spiccato dopo la mancata comparizione in aula davanti alla Corte d’assise (giudice Zafar Iqbal), dove era in programma un’udienza, già rinviata due volte, sul “caso Toshakhana”, riguardante le presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri. Il caso è stato aggiornato al 7 marzo. Nella stessa giornata Khan era stato citato in altre tre udienze, per altrettanti procedimenti che lo vedono coinvolto. Il Tribunale antiterrorismo (giudice Raja Jawad Abbas Hassan) gli ha concesso la proroga fino al 9 marzo della cauzione preventiva che lo protegge dall’arresto per l’accusa di terrorismo legata alle proteste contro la Commissione elettorale e agli scontri con la polizia dello scorso ottobre nella capitale. A quegli scontri è collegata anche un’accusa di tentato omicidio su denuncia di un parlamentare della Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N), Mohsin Shahnawaz Ranjha. Khan ha ottenuto dall’Alta corte (giudice Aamer Farooq) la proroga della cauzione fino al 9 marzo. (Inn)