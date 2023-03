Usa: Trump, l'unico a poter evitare una Terza Guerra Mondiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump è quindi tornato su molti dei temi già spesi in altre occasioni, dalla denuncia di frodi nelle presidenziali del 2020, vinte dal democratico Joe Biden, al "radicalismo" delle procure "di sinistra" protagoniste - con le indagini sull'assalto al Campidoglio del gennaio 2021 - di un tentativo di bloccargli il ritorno alla Casa Bianca. Non è mancato il riferimento al tema del flusso dei migranti. Rivendicando l'espulsione di migliaia di persone senza documenti eseguita durante il suo mandato, Trump ha promesso di tornare a riaprire i cantieri del muro alla frontiera col Messico, che l'attuale inquilino della Casa Bianca ha chiuso. Sul confine, ha detto, c'è una situazione di "caos totale" e molti Paesi ne approfittano per "vuotare le prigioni e i manicomi, per scaricare tutti i loro problemi direttamente nella discarica: gli Stati Uniti". All'evento erano assenti i principali possibili sfidanti di Trump alle primarie, dall'ex vicepresidente Mike Pence, al governatore della Florida Ron DeSantis. (Was)