Ucraina: Tajani, occorre convincere la Russia a venire a più miti consigli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in India ed Emirati Arabi Uniti è servita anche nell’ottica di cercare un consenso per convincere la Russia a venire a più miti consigli in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a “Tgcom24”. “La pace non può prevedere la sconfitta dell’Ucraina ma il ritiro delle truppe russe. Vogliamo scongiurare il rischio di utilizzo di armi nucleari, sarebbe una sciagura. Il diritto dell’Ucraina è di essere indipendente”, ha affermato Tajani. (Res)