Grecia: tragedia ferroviaria a Tempe, premier Mitsotakis chiede perdono a famiglie delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha chiesto perdono alle famiglie delle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto a Tempe, vicino a Larissa, in cui sono morte 57 persone. Lo ha fatto con un messaggio pubblicato sulle reti sociali. “Devo a tutti, ma soprattutto ai parenti delle vittime, delle scuse, sia personali che a nome di chi ha governato il Paese per anni”, si legge nel messaggio. “In Grecia nel 2023 non è possibile che due treni percorrano gli stessi binari in direzioni opposte e nessuno se ne accorga. Non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo nasconderci dietro all’errore umano”, ha dichiarato Mitsotakis. Il capo del governo ha espresso l’impegno a che “la magistratura indaghi rapidamente la tragedia e attribuisca delle responsabilità”. Inoltre, “nei prossimi giorni il ministero competente annuncerà interventi per migliorare immediatamente la sicurezza delle ferrovie”. L’esecutivo di Atene, ha continuato il primo ministro, “chiederà alla Commissione europea e ai Paesi amici assistenza in termini di know how”. (Gra)