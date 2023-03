Firenze: Bizzotto (Lega), da Conte e Schlein silenzio su violenze a sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Passerelle in piazza a Firenze ma non una parola da parte di Conte e Schlein sullo striscione comparso ieri nella scuola superiore di Milano contro il presidente del Consiglio Meloni e il ministro dell'Istruzione Valditara, che inneggiava alla violenza e a piazzale Loreto". Così in una nota Mara Bizzotto, vicepresidente vicario dei senatori della Lega. "Silenzio anche su Bologna, dove risultano 8 indagati dei collettivi di sinistra per aver pestato a maggio degli studenti. Atti di vero squadrismo, passati in sordina. Chi si erge a paladino della democrazia in piazza dovrebbe farlo sempre: il doppiopesismo di sinistra è pericoloso", conclude.(Com)