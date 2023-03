Droga: polizia arresta 55 enne con 150 kg di hashish e 20 mila euro in contanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì scorso, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 55 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, sequestrando 149 kg di hashish e 20 mila euro in contanti. Il 2 marzo, nel pomeriggio, gli agenti della Sottosezione Autostradale di Milano Ovest del Compartimento Polizia Stradale Lombardia, in servizio sulla A/7 Milano-Genova, hanno controllato una Fiat Cinquecento che viaggiava usando il ruotino di scorta. All'interno dell'auto, guidata da un italiano di 55 anni, i poliziotti hanno trovato sette scatoloni sigillati contenenti, a dire dell'uomo, saponette: in realtà, all'interno, gli agenti hanno rinvenuto 149 kg di hashish suddivisi in 316 panetti. Nel corso della perquisizione domiciliare, inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato altri 41 grammi di hashish e quasi 20mila euro in contanti. L'uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Pavia. (Com)