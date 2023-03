Ue: Lagarde, ritmo e portata dei rialzi dei tassi di interesse dipendono dai dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritmo del rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (Bce) e la loro portata dipendono dai dati. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un’intervista al quotidiano spagnolo “El Correo” e alle altre testate del gruppo editoriale Vocento. “Come presidente della Bce devo concentrarmi sul processo decisionale, che deve tenere conto dei dati. Essi includono le proiezioni macroeconomiche, i numeri più recenti e l’impatto delle nostre misure nel tempo”, ha dichiarato Lagarde. “Sono certa che torneremo all’obiettivo del 2 per cento (dell’inflazione) in un tempo ragionevole e che saremo risoluti e determinati nel farlo”, ha aggiunto. (Spm)