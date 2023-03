Israele: 400 mila persone in piazza contro la riforma giudiziaria del governo Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in tutto Israele ieri nel nono sabato consecutivo contro i piani di revisione giudiziaria del governo. La principale manifestazione si è svolta a Tel Aviv, dove si sono radunate 160.000 persone circa, mentre il conteggio sale a circa 400.000 in tutto il Paese, secondo i conteggi degli organizzatori. Al termine della manifestazione principale di Tel Aviv, sono scoppiati scontri tra la polizia e alcuni manifestanti, dopo che questi ultimi hanno tentato di occupare l'autostrada di Ayalon, la principale arteria della capitale. La polizia è intervenuta con cariche dei poliziotti a cavallo e cannoni ad acqua contro i manifestanti nel tentativo di disperderli. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Haaretz”, la polizia sarebbe intervenuta mentre i manifestanti stavano comunque lasciando l'autostrada in modo non violento. Almeno quattro persone sono state arrestate. L'autostrada è stata riaperta al traffico dopo circa un'ora di chiusura. Continuano quindi le polemiche in Israele sulla controversa riforma giudiziaria, proposta dal governo di Benjamin Netanyahu, che rafforza il potere del governo sulle nomine giudiziarie e impedisce alla Corte suprema di interferire sulle leggi fondamentali dello Stato e di bloccare le leggi che modificano le norme semi-costituzionali di Israele. Il controverso disegno di legge è stato approvato in prima lettura a febbraio dalla Knesset, il parlamento monocamerale di Israele, con 63 voti favorevoli e 47 contrari. Dal canto suo, il premier Benjamin Netanyahu ha affermato che i manifestanti stanno cercando di "creare anarchia" e forzare un'altra elezione. (Res)