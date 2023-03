Ue: Lagarde, Bce non ha un tetto al rialzo dei tassi ma obiettivo inflazione al 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) non si pone un tetto ai rialzi dei tassi di interesse ma ha l'obiettivo di portare l’inflazione al 2 per cento. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un’intervista al quotidiano spagnolo “El Correo” e alle altre testate del gruppo editoriale Vocento. “Non posso dire quanto cresceranno i tassi. So che saranno più alti di ora e c’è ancora molto lavoro da fare. Non possiamo dichiarare vittoria”, ha affermato Lagarde. “Non vogliamo danneggiare l’economia”, il fine della Bce è di “domare l’inflazione”, ha precisato, aggiungendo che per ora “l’economia è resiliente, l’occupazione robusta e la disoccupazione ai minimi di sempre”. (Spm)