Ue: Lagarde, aiuti dei governi a chi è più colpito da inflazione siano mirati e temporanei

- Gli aiuti dei governi alle persone più colpite dall’inflazione elevata devono essere mirati e temporanei. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, in un’intervista al quotidiano spagnolo “El Correo” e alle altre testate del gruppo editoriale Vocento. “So che le persone stanno soffrendo per l’inflazione, in particolare i più vulnerabili ed esposti, i pensionati a basso reddito”, ha dichiarato Lagarde. “Nella Bce crediamo che il sostegno governativo debba essere mirato a queste persone vulnerabili e che debba essere provvisorio”, ha aggiunto. “Quando la situazione migliorerà e i prezzi dei generi alimentari si stabilizzeranno, i governo saranno nella posizione di poter ritirare il sostegno. Le misure, inoltre, dovrebbero essere progettate per incoraggiare le persone al risparmio dell’energia, invece che a usarla come se non costasse nulla”, ha continuato Lagarde. (Spm)