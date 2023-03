Israele: 37 piloti rifiutano di addestrarsi per protesta riforma giudiziaria del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trentasette piloti riservisti su 40 del 69esimo squadrone di jet da combattimento dell'Aeronautica militare israeliana non si presenteranno a un addestramento programmato questa settimana per protesta contro i piani di revisione giudiziaria del governo del primo ministro Benjamin Netanyahu. Lo squadrone, noto come “Hammers”, opera sui caccia F-15I dalla base aerea di Hatzerim, nel sud di Israele. L’annuncio dei militari è stato pubblicato per la prima volta dal quotidiano “Haaretz”, vicino all'opposizione. I riservisti hanno notificato al capo di Stato maggiore dell’aeronautica, Tomer Bar, e al comandante dello squadrone la loro intenzione di non presentarsi per l'addestramento previsto questa settimana, rimanendo comunque a disposizione per le necessarie missioni operative. “Mercoledì 8 marzo dedicheremo il nostro tempo al bene della democrazia e all'unità del popolo. Quindi non ci presenteremo in servizio di riserva in questo giorno, ad eccezione delle attività operative. Durante il resto della settimana, faremo rapporto come previsto", hanno detto i riservisti nella lettera, citata da “Channel 12 news”. (Res)