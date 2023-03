Migranti: Floridia (M5s), convocare Cdm a Cutro è tardivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’immigrazione è "un fenomeno complesso e per governarlo bisogna cambiare le politiche di un Paese. Non si può usare la politica in maniera propagandistica, come fa la destra. È necessario condividere con l’Europa come governare questo fenomeno. Adesso, convocare un Consiglio dei migranti a Cutro è veramente tardivo. Meloni è stata per una settimana in silenzio di fronte alle parole vergognose del ministro Piantedosi. Anche Salvini è rimasto in silenzio: non è la prima volta che fugge e sfugge alle sue responsabilità". Lo ha detto la capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Barbara Floridia, ospite di "Agenda", su Skytg24, in merito alla tragedia dell'immigrazione avvenuta una settimana fa a Cutro, in Calabria. (Rin)