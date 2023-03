Migranti: Ronzulli (FI), dire che governo non ha voluto salvare vite umane è spregiudicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Utilizzare quello che è successo a Cutro per cambiare la politica migratoria, o per strumentalizzare la politica migratoria del centrodestra, è davvero raccapricciante, assurdo. La lotta dovrebbe essere ai trafficanti di uomini, la politica dovrebbe unirsi. Dire, addirittura, che il governo non ha voluto salvare le vite umane non è solo disumano, ma anche spregiudicato". Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, ospite di "Agenda", su Skytg24. "L'Europa non può più continuare a girarsi dall’altra parte", ha aggiunto la parlamentare. (Rin)