Governo: Tajani al "Messaggero", missioni in India ed Emirati per rilanciare esportazioni

- Il rilancio di rapporti privilegiati con Paesi come India ed Emirati Arabi sarà, tra le altre cose, strumento per dare ossigeno ai conti pubblici italiani e aprire nuovi canali diplomatici sulla gestione die flussi migratori. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista concessa al quotidiano "Il Messaggero". "Se aumenta l’export diminuisce il debito pubblico", ha detto il ministro rimandando alla firma dei due partenariati in molteplici ambiti: "in campo energetico, dei cambiamenti climatici con la conferenza Cop28, degli investimenti e delle esportazioni delle nostre imprese. Ci sono nuove opportunità: innovazione, agroalimentare e sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale, spazio. Più l’interesse emiratino per la posa di un cavo elettrico sottomarino tra Italia ed Egitto". L'Italia è il primo partner europeo negli Emirati, l'ottavo mondiale, con numeri che "vogliamo incrementare". Gli appuntamenti internazionali, considerando anche i prossimi, Bosnia Erzegovina e Israele, segnano anche il rinnovo di un canale diplomatico da spendere sul tema migratorio. L'Italia si aspetta dall'Unione Europea un "coinvolgimento maggiore". "Abbiamo parlato di un piano Mattei che poi è un piano Marshall per l’Africa, l’Europa deve investire di più sui progetti in quei Paesi, per evitare che le persone siano obbligate a partire. Interventi per la pace nella regione sub sahariana, sul cambiamento climatico, sulla lotta alle malattie e al terrorismo". In quest'ottica sarebbe "fondamentale" un decreto flussi a livello europeo, "anche con una serie di accordi con gli Stati e meccanismi premiali per chi è più virtuoso": più quote regolari per chi combatte meglio gli irregolari. La questione va comunque "affrontata alla radice", togliendo "i motori alle barche degli scafisti ma anche lavorando per sostenere le economie dei Paesi maggiormente in difficoltà". Si tratta di "agire per la stabilizzazione dell’Africa", punto sul quale l'aiuto degli Emirati, vista l'influenza in Libia e Tunisia, può risultare cruciale. (Res)