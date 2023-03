Roma: "Scuole Sicure" e campagna sicurezza per anziani, proseguono incontri promossi da Questura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'impegno della Questura di Roma, in particolare attraverso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel progetto "Scuole Sicure" indirizzato ai giovani cittadini e negli incontri con i "meno giovani" per la prevenzione delle truffe agli anziani. Oltre ai poliziotti dell'Upgsp gli incontri di cui sopra sono svolti dal personale dei Distretti/Commissariati di zona appositamente formato e con alle spalle una decennale esperienza sul territorio. Nei giorni scorsi presso l'aula Magna del Liceo Artistico Statale "G.C. Argan", succursale di via Contardo Ferrini, i poliziotti del Commissariato Tuscolano hanno incontrato 81 alunni e docenti affrontando i temi del bullismo, dell'uso consapevole della rete e i relativi aspetti giuridici nonché i pericoli legati all'uso di sostanze stupefacenti da parte dei giovanissimi, oltre a spiegare i compiti assolti quotidianamente dalla Polizia di Stato. (segue) (Rer)