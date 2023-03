Roma: "Scuole Sicure" e campagna sicurezza per anziani, proseguono incontri promossi da Questura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre gli agenti del Commissariato Tuscolano hanno svolto, presso la Parrocchia "Santa Maria Domenica Mazzarello" di piazza Salvatore Galgano, un incontro volto alla campagna di prevenzione contro le truffe e i raggiri ai danni degli anziani che ha visto la partecipazione di circa 150 persone. Successivamente, presso il comitato di quartiere "Cavalieri del Lavoro", promotore dell'evento, è stato distribuito materiale informativo (locandine e brochure) studiato e realizzato dagli specialisti della Questura di Roma. Gli agenti hanno evidenziato l'importanza di contattare il Numero Unico di Emergenza 112 in caso di bisogno, anche illustrando l'app YouPol, e hanno ribadito l'invito a non esitare a contattare le Forze dell'Ordine per qualsiasi dubbio o necessità, soprattutto se avvicinati da estranei che avanzano richieste di denaro. Nel quartiere Prenestino, 90 alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore "Giorgi-Woolf" di via Palmiro Togliatti e 83 delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo di via dei Sesami, unitamente ai professori, hanno ascoltato con attenzione i poliziotti del V Distretto Prenestino che, in due distinti incontri, hanno affrontato i temi del Bullismo, del Cyberbullismo, dell'uso consapevole dei Social e nuove dipendenze. (segue) (Rer)